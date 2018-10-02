Geçtiğimiz ay Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp tanıtılan Yerli Üretim logosu, yarından itibaren tüm marketlerdeki raflarda bulunmak zorunda. Bakanlık, logoyu kullanmayan işletmelere ceza kesme yetkisine sahip. Peki Yerli Üretim logosuyla neler değişecek?

Ticaret Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda halkın Türkiye’de üretilen ürünleri daha çok tercih etmesini sağlayacak bir düzenleme getirdi. Market raflarında yer alan fiyat etiketleri üzerinde yer alması planlanan yeni Yerli Üretim logosu, yasal olarak zorunlu kılındı.

Logonun ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarda değil, fiyat etiketleri üzerinde yer alacağını vurgulamakta fayda var.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de üretilen yabancı markalara ait ürünlerinde bu logoya sahip olacağını açıkladı. Logoyu kullanmayan, fiyat etiketlerine basmayan işletmelere ise 274 liralık ceza kesilecek. Bakanlık, bu konuda işletmelere ve market zincirlerine 15 günlük süre tanımıştı. İşletmelerden beklenen bir diğer konu ise logonun fiyat etiketleri üzerinde görünür ve belirgin olması.

Yerli Üretim logosu, yerli olmayan ürünlerde ya da farklı alanlarda kullanırsa, yine 274 liralık para cezası uygulabilecek. Eğer logo bir reklam filminde kullanılırsa, yayın yapılan mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira arasında değişen cezalar uygulanabilecek.

Bunlara ek olarak Yerli Üretim logosu, sadece yurt içinde üretilen ve sadece yurt içinde satılan ürünlerin fiyat etiketlerinde yer alacak. Bir başka deyişle Almanya’daki Türkiye üretimli ürünlerin etiketlerinde bu logoya yer verilmeyecek. Coca-Cola gibi yabancı kökenli olan, ancak Türkiye’de de üretim yapan firmalar Yerli Üretim logosunu kullanmak zorundalar.