Yerli Üretim Logosu Ürünlerde Görülmeye Başladı

Yerli üretim logosu, Brisa otomobil lastiklerinde görüldü. Logoyu ilerleyen dönemde daha sık göreceğiz.

İlk duyurulduğunda sıkça tartışılan ve bazı kişiler tarafından pek beğenilmeyen yeni yerli üretim logosu, otomobil lastiklerinde gözüktü. Brisa tarafından otomobil lastiklerine eklenen yeni yerli üretim logosu, ilerleyen dönemde gıda ürünlerinden teknoloji ürünlerine kadar tüm yerli üretimlerde görülebilecek.

Yerli üretimlerde zorunlu olarak bulunması istenen logo, lastik sektöründe ilk alıcısını buldu. Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarının Türkiye’de üretilen lastiklerine basılan logo, lastiklerin üzerinde yer alan ambalajda görünür bir biçimde yer alıyor. Yerli üretim logosu basılan lastikler, Brisa’nın Türkiye’de bulunan 1400 satış noktasında da satılmaya başladı.

Brisa, Sabancı Holding ile Bridgestone ortaklığında lastik üreten Türkiye merkezli bir şirket olarak biliniyor. İzmit ve Aksaray’da bulunan fabrikalarda üretilen lastikler, Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya satılıyor. Türk mühendisler tarafından %94 yerli üretim standardında üretilen Brisa lastikleri, bundan sonra bu durumunu yerli üretim logosuyla kullanıcılarına tasdiklemiş olacak.

Yerli üretim logoları, ülkemizde üretilen ürünlere eklenecek. Yani, şirket tamamen yerli olmasa da eğer ürünü Türkiye’de, Türk mühendis ve çalışanlarla üretiyorsa yerli üretim logosunu bu ürüne eklemek zorunda olacak.