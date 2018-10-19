Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile birlikte satılan ürünlerin çevreye duyarlı ve çevre dostu olduğunu belirten Çevre Etiket Sistemi yürürlüğe girdi.

Bu senenin başından beri üzerinde çalışmalar yürütülen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle; çevresel etkileri azaltılmış, insan, sağlık, çevre ve doğal yaşamı koruyan ürünlerde 'çevreci ürün' etiketi bulunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çevre Etiketi Sistemiyle hedefimiz, bir ürünün veya hizmetin üretim aşamasından kullanım ömrünün bittiği ana kadar geçen bütün süreçlerde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktır. Çevre etiketi uygulamasının tüm ürün ve hizmet gruplarında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek ürünlerle çevre dostu ürünler arasında ayrım yapmasını sağlamak."

Çevre etiketi uygulamasında gönüllülüğün esas olacağını belirten Kurum, ürünlerinde çevreci olduğuna dair etiket bulundurmak isteyen firmaların bakanlığa başvuracağını ve ilgili incelemelerden sonra 1 aylık süreçte etikete hak kazanıp kazanmadığına karar verileceğini belirtti.

Kurum, Yönetmelikte yer alan çevre etiketinin belirlenmesine ilişkin esaslarla ilgili de konuştu:

"İklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etki yapan enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi. Ürün veya hizmetlerden kaynaklı atık oluşumu ve çevresel ortamın maruz kaldığı emisyonlar ile zararlı maddelerin bertarafı. Teknik olarak mümkün olan durumlarda, çevre ve sağlığa zararlı maddelerin daha güvenli maddeler veya yöntemlerle değiştirilmesi. Ürün veya hizmetlerin kullanım ömrünün uzatılması ve yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması ya da bir başka ürüne dönüştürülmesi yoluyla çevresel etkilerinin en aza indirilmesi. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin de mümkün olduğunca azaltılması yine dikkate alınacak hususlardan biri olacaktır."