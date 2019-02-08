Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ile 512,4 milyon TL'lik sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi

Ülkemizin Savunma Sanayii alanında en büyük şirketlerinden biri olan ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 512,4 milyon TL’lik bir sözleşme imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre, “ASELSAN-STM-HAVELSAN-ASFAT İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi ile ilgili olarak 08.02.2019 tarihinde, ASELSAN payı 512.399.936 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir.” denildi.

ASELSAN, yerli savunma sanayii çatısı altında en büyük şirketlerden birisi olmakla birlikte, ürettiği sayısız ürünle yurt dışına da ihraç yapıyor. Sadece Savunma Sanayii değil, sağlık ve otomobil sektöründe de etkin rol oynayan şirket, 2018 yılında kazandığı 50,2 milyar TL’lik siparişle bu alanda da bir rekor kırmıştı.

ASELSAN’ın Savunma Sanayii Başkanlığı ile yaptığı son anlaşmaya göre preveze sınıfı denizaltıların günümüz şartlarına uygun hale getirilecek modernizasyon çalışmaları başladı. Anlaşma sonucunda modernizasyonu tamamlanmış denizaltılar 2021 ila 2027 yılları arasında Savunma Sanayii Başkanlığı’na teslim edilecek.