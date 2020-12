Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye'nin yerli ve milli eSIM'i tanıtıldı. Düzenlenen etkinlik kapsamında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, eSIM teknolojisi hakkında detaylı bilgi verdi.

Birkaç gündür gündemde olan eSIM'e geçişle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Önce Türk Telekom, yeni teknolojiye geçişle ilgili resmi açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkezinde gerçekleştirilen bir etkinlikte, Türkiye'nin yerli ve milli eSIM'i tanıtıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, eSIM'le ilgili detaylı bilgiler de verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sayan, eSIM üretiminin yapıldığı ilk ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu söyledi. eSIM'in kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen bakan yardımcısı, en az 25 yıldır kullanımda olan fiziksel SIM kartların artık tarih olacağını söyledi. Sayan'a göre eSIM teknolojisinin kullanıma sunulması, sadece mobil iletişimi değil, tüm sektörleri doğrudan etkileyecek.

"Hayatımızın her alanında büyük kolaylıklar sağlanacak"

Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamalarda, artık hemen her cihazın internete bağlanabileceği, eSIM teknolojisi ile de bu işlemin kolaylaşacağına değinildi. Konuya ilişkin örnekler de veren Sayan, evlerde kullanılan beyaz eşyalar ile ofislerde kullanılan hemen her üründe, otomotiv sektöründe, enerjide ve hatta sayaçlara kadar her yerde eSIM'lerin kullanılabileceğini söyledi. Sayan'a göre eSIM teknolojisi, özellikle de verimlilik açısından Türkiye'yi yepyeni bir noktaya taşıyacak.

Etkinlik kapsamında açıklama yapan bir diğer isimse BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'ydu. Dünya genelinde yaşanan her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip ettiklerini ifade eden Karagözoğlu, bu teknolojilerin Türkiye'ye tamamen yerli ve milli imkanlarla gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Bu bağlamda tamamladıkları son projenin de eSIM olduğunu beyan eden BTK başkanı, böylesi bir altyapıyı uluslararası standartlarda geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuyla ilgili diğer açıklamaları ise şu şekilde;

"eSIM güvenli bir çip üzerine uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek teknoloji sunuyor. Cihazlara fiziksel SIM kart takılmadan, yazılım yoluyla uzaktan işletmeci profil bilgileri yüklenebiliyor ve yönetilebiliyor. Yine, işletmeciye ait SIM kart alınmasına gerek olmadan, profil değişikliği yoluyla işletmeci değişikliği de cihaz üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, eSIM, fiziksel SIM kartlarının sağladığı tüm güvenlik seviyesine eş değer seviyede güvenlik ve koruma seviyesi sağlıyor."