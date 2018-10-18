Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabı, önümüzdeki süreçte birçok farklı projede kullanılacak olan TS1400 motoru hakkında bilgiler yayınladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından paylaşılan görselle, Özgün Hafif Genel Maksat, ATAK, Türk Genel Maksat Helikopteri gibi birçok projede kullanılacak olan TS1400'e dair detaylı veriler elimize ulaştı. Özellikle 2021 yılında seri üretime geçecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri için tasarlanan motor, TUSAŞ Motor Sanayii tarafından yerli imkanlarla üretildi.

T625 genel maksat helikopterine entegre edilebilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve milli bir turboşaft motor, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş tarafından geliştiriliyor.

Geliştirilen motorun türevleri, T129 Atak ve Hürkuş'ta da kullanılabilecek.

Çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşlemesi başarı ile gerçekleştirildi.

Proje kapsamında kurulacak test altyapısı, 2.000 shp'ye kadar olan sınıflarda, gaz türbin motor geliştirme projelerinde kullanılabilecek.

Proje sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. arasında, Mart 2017'de imzalandı.

Servis Tavanı: 20.000 ft.

20.000 ft. Deniz seviyesi standart hava max. kalkış gücü: 1.400 shp.

1.400 shp. Deniz seviyesi standart hava max. tek motor (30 sn) gücü: 1.660 shp.

1.660 shp. Max. kalkış gücü/ağırlık: 8,54 shp/kg.

8,54 shp/kg. Çıkış şaft hızı: 23.000 rpm

Geçtiğimiz günlerde ön prototipi tamamlanan motorun ilk ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmişti. Bu milli türbin motorunun ileride gerliştirilecek olan insansız hava araçlarında da kullanılması bekleniyor.