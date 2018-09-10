Milli Savunma Sanayisinde İHA'lar ve SİHA'lar büyük rol oynuyor. Dünya çapında da başarılara imza atan İnsansız Hava Araçlarımız, Türkiye'nin hava sahasını kontrol ediyor.

Özellikle SİHA'lar sayesinde terör hedeflerinin ciddi oranda azalmaya başladığı şu günlerde Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar'ın merkezinde uzun zamandır beklenen müjdeyi verdi.

Bayraktar, "İnsansız savaş uçağını inşallah 2023 öncesi, 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracını da inşallah 2019'da uçuracağız. Türkiye SİHA da satmaya başladı. 2012'de biz minilerini satmıştık. Şimdi büyükleri gitmeye başladı. Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 yer var" dedi.

Terörü azaltmaya yönelik en iyi yatırımlardan birinin insansız araçlar olduğunu belirten Bayraktar, "Ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını bize dışarıdan vermiyorlardı" açıklamasını yaptı ve ardından devam etti:

"Terörü bitirmek istemiyorlardı. Son iki senedir terör olayları çok azaldı niye çünkü insansız hava araçları çok etkili kullanılıyor. 58 tanesi Bayraktar'dan. Şu an biz konuşurken de 15 tanesi havada. Bu sayı gitgide artarak 50 olacak. İnsansız hava araçlarını da teslim ettiğimizde iş bitmiyor. Eğitimlerini de biz veriyoruz. Benim üç senem ekiple beraber Güneydoğu'da geçti. Afrin operasyonunda da çok özel teknolojilerle İHA'larımız donatıldı. Bayraktar TB1 kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Türkiye kadar terörle mücadele harekatı yapıp bu kadar teknolojiyi kullanan başka ülke yok."

Parayla ölçülmez bir katkı

Baykar'ın İHA üretmesiyle ithalatın önüne geçildiğini söyleyen Bayraktar, "Bu parayla ölçülmez; ölçülecek olsa milyarlarca dolardır" dedi.