Konya’da Makine Kimya Endüstrisi bünyesinde çalışan silah üreticilerinin dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenildi.

Konya'daki Huğlu ve Üzümlü mevkinde yer alan önemli tüfek merkezlerindeki üreticilerin oldukça zor günler geçirdiği belirtildi. Dolardaki dalgalanmalar nedeniyle yerli ve milli ürünlerde zarara uğrandığını belirten üreticiler, yeni ürün çıkarmakta zorlandıklarını belirtti.

Bölgedeki üreticileri ziyaret eden Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ulaşımı zor olan, gerekli yatırımı da alamayan bölgenin yüksek vergi ile de mücadele ediyor olması anlaşılır gibi değil. Dolardaki artışla birlikte vergi oranlarını da düşününce, bizim insanımızın burada el emeği ile yaptığı üretim ve mücadele giderek zorlaşıyor.”

Normal şartlarda üreticiler, Eskişehir ve Konya/Seydişehir'deki hammadde fabrikalarından faydalanıyor. Ancak Milli Piyade Tüfeği'nin üretiminde önemli bir yeri olan 7050'lik alüminyum hammaddesi sadece Almanya ve ABD'den ithal edilebiliyor. Dolar kurları hesaba katılınca, bu durum üretime oldukça olumsuz etki ediyor.

Konuyla ilgili görüşlerini belirtmeye devam eden Yokuş şu şekilde konuştu: "Burası göç veren değil göç alan bir mahalle. Yüzde 41’i bulan vergi oranları çok yüksek. Dolardaki artışla birlikte vergi oranlarını da düşününce, bizim insanımızın burada el emeği ile yaptığı üretim ve mücadele giderek zorlaşıyor. Hem ihracatımızın artması hem de insanımızın iş sahasında gelişim sağlaması için öncelikle bölgeye destek olunmalı ve acilen vergi oranlarında düzenlemeye gidilmeli."