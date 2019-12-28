Yerli Uydumuzun Uçuşları Başarıyla Sonuçlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) öncülüğüyle CTEH şirketi tarafından üretilen ve ANKA-S’lere başarılı bir şekilde entegre edilen uydu haberleşme sistemimizin testleri başarıyla sonuçlandı.

Yerli savunma sanayii alanında son zamanlarda yapılan hamlelerin yanında şimdi de yerli ve milli haberleşme sisteminin test aşaması sonuçlandı.

TUSAŞ’ın yaptığı açıklamaya göre, CTECH tarafından üretilen uydu haberleşme sistemimizin tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testleri başarıyla sonuçlandı. ANKA-S’e entegre edilen sistemle birlikte uçuş testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yerli ve milli uydularımız

TÜBİTAK ve Türksat’ın ortak işbirliği ile haberleşme uydusunun üretim planlaması 2018 yılında duyuruldu. 2020 yılında tamamlanıp, 2021 yılında uzaya fırlatılmasının hedeflendiği belirtildi.

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, 2018 yılında verdiği bir röportajda bugüne kadar 4.5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Türksat Bilim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, 6A uydusunun 2021 yılında uzaya gönderilmesinin planlandığını ve “Yüzde 100 yerli ve milli olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu tür etkinlikler, iş birliği yapmak için çok önemli”

ODTÜ’de gerçekleştirilen bir etkinlikte Bilim Müşteri Direktörü Mustafa Çiçek, Türksat 5A uydusunun 2020 yılında, 6A ve 5B uydularının ise 2021 yılında fırlatılması üzerinde çalışıldığını belirtmişti.

Katıldığı ‘B2B’ etkinliğinde açıklama yapan Çiçek, konuya ilişkin “Bilişim, teknoloji tarafında birçok firma var. Teknokentlerde veya teknoparklarda çok değerli firmalar var. Ancak bu firmaların ne iş yaptığıyla alakalı sadece kulaktan dolma bilgiler oluyor. ’B2B’ etkinliklerinde bu firmaları tanıyıp, bu firmalarla görüş alışverişinde bulunup daha sonra yapacağımız projelerle ilgili olarak işbirliği yapma imkanımız oluşuyor. ’B2B’ etkinliklerine daha önce birçok defa katıldık. Orada yine tedarikçi firmalarla çalışma imkanımız oldu. ODTÜ’de yapılan ’B2B’ etkinliğini de önemsiyoruz ve birlikte çalışabileceğimiz firmalarla işbirliği kurmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uydu, TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki USET yerleşkesinde yapılıyor. TÜBİTAK’ın önderliğinde Türksat ve TUSAŞ’ın da içinde bulunduğu bir ekip çalışmasıyla yerli ve milli uydu çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknolojik alanlarda yapılan yerli ve milli çalışamaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.