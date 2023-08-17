Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni bir karar ile "yeşil elektrikli otomobil şarj istasyonları" oluşturulmasına karar verildi. Vatandaş, kullandığı istasyonun "yeşil" olduğunu bilecek.

Ülkemizde her geçen gün biraz daha yaygınlaşan elektrikli otomobillerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yeni bir yönetmelik yayımlandı. "Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Türkiye'deki elektrikli otomobil şarj istasyonları için yeni bir dönem başlatmış oldu.

Elektrikli otomobillerin en önemli özelliği, hiç şüphesiz çevreci olmaları. İçten yanmalı motorlu araçlarda olduğu gibi zehirli gaz salınımı yapmayan elektrikli otomobiller, üretim dinamikleri gereğince de çevre temizliğini ön planda tutuyorlar. Hatta elektrikli otomobil üretimi yapan pek çok marka, "sıfır karbon" politikası uyguluyor. İşte Resmî Gazete'de yayımlanan karar, ülkemizdeki şarj istasyonlarının ve haliyle elektrikli otomobillerin karbon ayak izlerini biraz daha düşürmeye odaklanıyor.

"Yeşil" şarj istasyonları geliyor

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile elektrikli otomobil şarj istasyonu işletmecileri, şarj portalarının bir bölümünü veya tamamını "yeşil şarj istasyonu" haline getirebilecek. Peki bu nasıl mümkün olacak? Sattığı elektriğin tamamını doğal kaynaklar (rüzgar veya güneş) aracılığıyla üreten şirketler, bundan sonra yeşil şarj istasyonu olarak sertifikalandırılacak.

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller için:

Düzenleme, sadece sertifikasyon sürecinden ibaret değil. Sertifikayı alan istasyon veya şarj portları için özel logo veya ayırt edici işaretler kullancaklar. Vatandaş, bu özel logoyu veya ayırt edici işareti gördüğü zaman, otomobili için satın aldığı elektriğin yüzde 100 doğal kaynaklar üzerinden üretildiğini anlayacak. Bu sayede çevreye duyarlı bir vatandaş, kendi karbon ayak izini düşürdüğünün de bilincinde olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e buradan ulaşılabilir.