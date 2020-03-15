Yeşilay'dan Sigara ve Nargile İçenlere Corona Virüsü Uyarısı

Neredeyse tüm dünyaya yayılan Corona virüsünün öldürme oranı düşük olsa da belli yaş grupları ve bağımlılar, en büyük risk grubunda yer alıyor. Yeşilay; sigara, nargile ve elektronik sigara içenlerin de risk grubu içerisinde yer aldığını açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü; 100’den fazla ülkeye yayılmış, 150 binden fazla kişiye bulaşmış ve 5 bin 800’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş durumda. Virüsün ölümle tehdit ettiği gruplar ise kronik hastalıkları olanlar ve yaşlılar.

Yeşilay da bu konuda bazı uyarılarda bulundu. Yeşilay yetkilileri; sigara, nargile ve elektronik sigara kullananları uyarırken bağımlılığı olan insanların Corona virüsü açısından daha büyük bir risk grubu altında olduğunu dile getirdi.

Risk grupları

Tütün ve elektronik sigaranın, akciğer kanseri ve solunum yolu hastalıkları gibi sorunlara yol açtığı artık herkes tarafından biliniyor. İşte bu hastalıklara sahip kişiler, Corona virüsü açısından riskli grupta yer alıyor.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara, “Duman akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Gelişmelerden görüyoruz ki, Covid-19’un vücudu yıktığı organ akciğer olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Corona virüsüne karşı alınacak önlemlerin başında tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımına son vermek geliyor” ifadelerini kullanıyor.

Volkan Kara’ya göre risk grubunun içerisine pasif içiciler de giriyor. Kara, “Aktif içiciler kadar pasif içicilerin de risk altıda olduğunu unutmamak gerekir. Böylesine ciddi bir toplum sağlığı sorunu tütün kullanımıyla hem kullanıcısı hem de pasif içiciler için daha ağır sonuçlar doğurabilir. Aktif içicilere hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için bu riskli dönemi tütün elektronik sigara ve nargile kullanımını bırakma ve tam dumansız ortamlara geçme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkların bağışıklık sistemini zayıflattığını ve her türlü hastalığa yakalanma riskini artırdığını söylüyor. Öztürk, virüslerden korunmak için bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmak gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca nargileler de virüsün yayılmasını bir hayli kolaylaştırıyor. Nargile suyu ve hortumunun içinde bulunan mikroorganizmalar, enfeksiyon riskini bir hayli artırıyor. Verilere göre nargilelerin ortak kullanılması, bulaşıcı hastalıkların transferinde risk oluşturuyor.