Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrollerinde ise Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci ve Afra Saraçoğlu gibi yetenekli isimlerin bulunduğu Yeşilçam dizisinden ilk görseller yayınlandı. Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğma hikayesini anlatacak olan yapım, önümüzdeki ay içerisinde BluTV ekranlarında seyircilere sunulacak.

Son zamanların en çok beklenen dizilerinden biri olmayı başaran Yeşilçam hakkında videolar ve fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor. Netflix'in en büyük rakiplerinden biri olan BluTV'de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisi, başrolünde Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci gibi yetenekli isimleri barındırıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Yeşilçam dizisinden yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan video, dizi için hazırlanan prodüksiyonun ne kadar detaylı olduğunu gözler önüne sererken diziyi bekleyenleri de oldukça heyecanlandırdı. Bunun yanı sıra dizinin yayınlanacağı platform olan BluTV, dizi içerisinden ilk defa görseller paylaştı.

Yeşilçam, önümüzdeki ay içerisinde yayınlanacak

İlk kez görselleri yayınlanan Yeşilçam dizisi, önümüzdeki ay içerisinde izleyicilerle buluşacak. 1960'lı yıllarda Türkiye'de altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'nda bir yapımcının ayakta kalma hikâyesini izleyeceğimiz Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı dizisinde başrol Çağatay Ulusoy, varını yoğunu kaybetmiş ancak Yeşilçam'da tekrar küllerinden doğmaya çalışan sinema aşığı Semih Ateş'e hayat veriyor.

Diğer bir başrol oyuncusu olan Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısını 'gerçek bir sanatçı olma' amacıyla çalan Tülin Saygı'yı canlandıracak. Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından olan Mine Cansu ise Selin Şekerci tarafından canlandırılacak.