PUBG Antrebman Modu Nihayet Erişime Açıldı

Yaklaşık 1 aydır test sunucularında geliştirilmesi için çabalanan PUBG antreman modu, nihayet bilgisayar oyuncularının hizmetine sunuldu. Yeni harita kendisini geliştirmek isteyen oyuncuları oldukça eğlendireceğe benziyor.

Daha önceleri PUBG’nin mobil versiyonunda oyuncuların beğenesine sunulan ve PC versiyon PUBG için yalnızca test sunucularından aktif edilen antrenman modu nihayet orijinal sunucuda aktif edildi. 1 aylık süreç boyunca test edilen ve geliştiriciler tarafından hazırlanan, diğer oyuncuları da mod hakkında bilgilendiren videoya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yeni antrenman modunu daha önce inceleme fırsatı bulamamış takipçilerimiz için özetlemek gerekirse: Yeni PUBG antrenman modu temel olarak 5 - 20 kişilik oyuncu gruplarının 2x2 km’lik bir antrenman alanında diledikleri ve kolayca ulaşabildikleri oyun içi eşyalar ve silahlarla istediklerini yapmasına dayanıyor.

Canın bir araç sürmek istiyorsa sürebilir, sevdiğiniz silahlar üstünde uzmanlaşmak istiyorsanız sağa sola fütursuzca ateş edebilirsiniz. Burada herşey sizin oyuna ısınmanız ve temel yeteneklerinizi eğlenerek geliştirmeniz için var.

Yeni mod içerisinde bulunan atış sahaları ise daha iyi atış yapmak konusunda kararlı oyuncuları bekliyor. 400 metre , 800 metre ve 1000 metre olmak üzere 3 farklı menzilde atış poligonu bulunan modda, dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Üstelik söz konusu poligonların yanında bina içi hedefler, hareketli hedefler ve bomba atış yeteneklerinizi geliştirecek hedefler de mevcut.