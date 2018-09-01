Yetersiz ve Düzensiz Uyku Ölüm Riskini Artırıyor

Okul-iş-ev üçgeninde savrulduğumuz günlük hayatlarımızda düzenli ve yeterli uyku bir hayal olsa da araştırmalara göre bu duruma biraz daha özen göstermeliyiz.

Modern insanlar olarak, eskiden olduğu gibi gece olunca uyuyup sabahın ilk ışıklarıyla uyandığımız günlerden çok uzaktayız. Artık sağlıklı ve düzenli bir uyku adeta bir lüks, çünkü hayat bir günü 24 saate sığdıramayacağımız kadar hareketli ve biz de bu düzene uyum sağlamaya çalışırken feragat edeceklerimizin başına uykuyu koyuyoruz.

Ancak aynı zamanda yine 'modern insan' olarak uykunun fiziksel ve zihinsel sağlığımız için ne kadar kritik olduğunun da bilincindeyiz ve gerçekleştirilen arştırmaların sonuçları da durumun aslında son derece kritik olduğunu gösteriyor.

Konuyla ilgili şimdiye kadar onlarca araştırma gerçekleştirildi ve her birinin sonucu da birbirini destekler nitelikte. Bu araştırmalara göre günde 5 saatten az uyumak vücudumuzu riskli bir duruma sokuyor. Uykuda salgılanan hormonlardan beynimizin işleyişine kadar pek çok detay bizim için birer ihtiyaç ve anlaşılan 5 saatten kısa süren uykular bu ihtiyaçları gideremiyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde sunulan Avrupa Kardiyoloji Çalışması (European Study of Cardiology) raporuna göre düzensiz ve yetersiz uyku sertleşmiş arterler, kalp krizi, inme, kalp yetmezliği gibi pek çok kalp hastalığını tetikliyor. Kalp hastalıkları ve diğer sağlık sorunları ile uyku arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için yaklaşık 1 milyon katılımcının dahil olduğu 11 çalışmayı değerlendiren Dr. Epameinondas Fountas, çalışma raporunda uykunun önemine vurgu yapıyor.

Söz konusu bilişsel performans, beyin sağlığı ve hatta kanser riskini azaltmak olduğunda araştırmacılara göre 7-9 saat arası uyku en ideali. Kalp hastalıklarından korunmak için ise 6-8 saat arası uyku yeterli görülüyor.

Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise gönüllü bireylerin bir hafta boyunca bel bandı monitörü ile uyku düzenleri takip edildi. Bir haftanın sonunda ise 6 saatten daha az uyuyan bireylerde %27 daha fazla aterosklerozu(damar sertliği) gözlemlendi. Aterosklerozu, kalp yetmezliği ve felç gibi pek çok kritik hastalığa sebep olabiliyor.

Konuyla ilgili geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmiş pek çok araştırmaya ulaşmak mümkün ve her birinin sonucu temelde aynı. Bu yüzden de kendimizi kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi hastalıklardan korumak adına en azından 6 saatlik uykulardan oluşan bir düzen oturtmalıyız. Ancak bunu yaparken 9 saatten fazla süren uykuların da benzer riskleri olduğunu unutmamalıyız.