Gezegen Avcısı Kepler'in Hala Çalıştığı Ortaya Çıktı

Kepler adlı uzay aracının yakıt sıkıntısı çekmesine rağmen hala çalışır vaziyette olduğu ortaya çıktı.

Uzay meraklısı olan herkes, Kepler uzay aracına çoktan veda etmiş durumda. Kepler'in yakıt sıkıntısı çektiğini ve yerini alacak olan araç TESS'in fırlatıldığından aylardır haberdarız. Ancak bu uzay aracı, yakıtı yetersiz olmasına ve mekanik sorunlardan nasibini almış olmasına karşın çalışmaya devam ederek yeni gezegenler arıyor.

Bu, çoğumuzun çoktan vazgeçmiş olduğu bir uzay aracı için gerçekten şaşırtıcı bir gelişme. Mart ayından bu yana Kepler'in sonunun geldiğine dair haberler yapılmıştı ve aracın son yakıtının da korunması için uyku moduna geçirildiği söylenmişti. Ağustos ayının başında Kepler, dünyaya veri gönderebilmek için kendisini tekrar yönlendirmek zorundaydı ve ekip bu manevra için yeterli yakıt olup olmadığından emin değildi. Araç tüm bunlara rağmen vazgeçmedi ve gündelik işine geri döndü.

Esasen üç yıl boyunca veri toplaması planlanan araç, şu anda 9 yıllık görevinin 19. gözlem görevini yerine getirmekte. Kepler, iticilerinden biri arızalı olduğu için kendini konumlandırmada sorun yaşasa da veri göndermeye devam ediyor.

Bu denli uzun süre dayanmış olsa da Kepler nihayetinde çalışamaz duruma gelecek. NASA'nın uzay araçlarını dayanıklı olacak şekilde inşa ettiği kesin ancak Mars'ta bulunan Opportunity adlı keşif aracının, gezegen çapında yaşanacak olan kum fırtınasından sonra Kepler kadar güçlü kalıp kalamayacağı sorusu, Jet Yürütme Laboratuvarı tarafından net olarak cevaplanmış değil.