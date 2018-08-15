Bir yılda 300 milyon dolar toplayan Facebook doğum günü fonu uygulamasının ardından, gönüllü kuruluşlara bağış yapmayı sağlayan yeni bir özellik eklendi.

Son dönemlerin giderek daha az popüler olan sosyal medya platformu Facebook, çok farklı bir uygulamaya daha imza attı. Daha önceleri doğum günü fonu olarak piyasaya sürülen uygulamanın ardından, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplayacak bir uygulama daha ortaya çıktı.

Doğum günü uygulaması ile birlikte birçok ünlü de farklı kuruluşlar için bağış topladı. NBA yıldızı Stephen Curry, Nothing But Nets adlı sıtma hastalığına karşı savaşan kuruluş için 30.000 dolar toplamayı amaçlayıp 82.000 dolar gibi bağış toplayarak şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlayan ve oldukça rağbet gören doğum günü uygulaması, birçok hayır kurumu için de bağış toplanmasını sağladı. Bu bağışların artmasını isteyen Facebook yöneticileri; her kuruluşun bilgilerini içeren, ne kadar bağış toplandığını ve bağışın ne amaçla toplanıp nerelerde kullanıldığını da gösteren bir platformu uygulamaya ekledi. Platformda, gönüllü ya da kişisel olarak bağış toplamak da mümkün kılınmış.

Facebook yeni çıkardığı bu uygulama sayesinde, CEO Mark Zuckerberg için yapılan gizlilik ayarları ve toplama hakkındaki tartışmalı yorumların unutulmasını umut ediyor gibi. Bu yorumların azalması ve kamu güvenini sürdürmek için çalışan platform, fırsatı iyi değerlendirmişe benziyor.