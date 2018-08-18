Yıldırım Çarpan İnsanların İlginç Kalıcı Yara İzleri

Oldukça nadir rastlanan bir durum olan "yıldırım çarpması" kazasından sağ kurtulmuş insanların kalan ömürleri boyunca üzerlerinde taşıyacakları ilginç yara izleri.

Bilim-kurgu filmlerinde sıkça görmeye alışık olduğumuz bir insana yıldırım çarpma sahnesi, genellikle söz konusu kişinin süper güçler kazanmasına ve filmin hikaye kurgusunda önemli bir role sahip olmasına neden olur. Gerçek hayatta ise bu tür bir doğa olayının doğrudan etki ettiği kişiler; süper güçlere kavuşamasa da hayatta kalmayı başararak, bir mücizeyi gerçekleştirir.

Tahmin edebileceğiniz üzere böylesine nadir rastlanan bir olay ile karşılaşan kişiler, hayatta kalmayı başarsalar dahi vücutlarında bu olaya dair bir iz taşır. Bu yara izinin oluşmasındaki en temel etken ise; 27.000 dereceye ulaşan bir ısıyla çarpan yıldırımın yaydığı elektriğin vücuttan geçerken kırmızı kan hücrelerini kılcal damarlardan çıkmaya zorlaması ve deri altına kadar ulaşmasına sebep olmasıdır.

Lichtenberg adı verilen dövme benzeri yara izi, hemen hemen tüm yıldırım mağdurlarının vücudunda farklı bölgelerde de olsa bulunur. Karşınızda 300.000’de 1 gerçekleşme ihtimali olan, yıldırım çarpması sonucu hayatta kalmayı başarmış insanların birbirinden ilginç yara izleri.