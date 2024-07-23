Gökyüzünde ara sıra denk geldiğimiz "yıldız kayması" dediğimiz olayın aslında yıldızlarla hiçbir ilgisi yok. Peki o sırada gördüğümüz şey tam olarak ne?

Bazen kafamızı gökyüzüne kaldırdığımızda bir yıldızın kayıp gittiğine şahit oluruz veya biri “Aa, yıldız kayıyor!” der ve içimizden hemen bir dilek tutarız.

O esnada gördüğümüz şey ise sanılan aksine bir yıldızın kayması değildir. O hâlde ne olur da biz buna yıldız kayması deriz ve öyle yorumlarız?

Meteroitler yanıyor.

Meteroit; asteroit ya da kuyruklu yıldız gibi dış uzay kaynaklı bir cismin bir gezegen ya da uydunun yüzeyine ulaşmak için atmosferden geçişinde sağlam kalan katı bir parçadır. Bu meteroitler, gezegenimizin çekim kuvveti tarafından çekilerek atmosfere girer ve atmosferde epey hızlı giderler.

Atmosferdeki gaz molekülleriyle sürtünerek ısınır ve yanarlar. Bu süreçte de parlak bir ışık saçarlar. İşte bizim “yıldız kayması” dediğimiz şey aslında gördüğümüz bu ışıldama ve yanmadır.

Daha sonra kaybolur.

Pek çok meteroit, atmosferin üst katmanlarındayken yanar ve buharlaşır. Eğer parça nispeten büyükse yeryüzüne de ulaşabilir ancak çoğu zaman gördüğümüz ve yıldız olarak adlandırdığımız o meteroitler buharlaşarak kaybolur.

Kısacası “yıldız kayması” diyerek dilek tutarken aslında meteoritlerin kaymasını görüyoruz. Her ne olursa olsun, uzayın görkemini büyüleyici bir şekilde gözler önüne serdiği aşikâr.

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