Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu kariyer odaklı BEM'days etkinliği, bugün itibarıyla başlıyor ve üç gün boyunca devam edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen ve ismini Business, Engineering, Management kelimelerinin baş harflerinden alan BEM’days etkinliğinde, geleceğin teknolojilerinin farklı açılardan işlenmesi hedefleniyor. Sektörde halihazırda yer alan pek çok profesyonelin, iş dünyasında katılmaya hazırlanan öğrenciler ile buluşacağı etkinlik, tamamen ücretsiz olacak. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için ytumaktek.org web sitesiniz ziyaret edebilirsiniz.

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