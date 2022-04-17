Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü Tarafından Düzenlenen Case Yıldız etkinliği, bu yıl da sektörün öncü firmalarının katılımıyla düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl oldukça ilgi gören Case Yıldız etkinliği, bu yıl da Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden seçkin öğrenci kitlesiyle sektörde lider şirketleri ve alanında uzman jürileri bir araya getirecek.

12-13 Mayıs’ta gerçekleşecek olan ulusal vaka analizi yarışması Case Yıldız, geçtiğimiz yıl katılımcılardan yoğun ilgi görmüştü. Etkinlik bu yıl tüm katılımcılar için tamamen ücretsiz bir şekilde 2 gün 2 gece konaklamalı olarak gerçekleşecek.

Etkinlikte yarışma dışında workshoplar ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek

Case Yıldız’22’de Sektöründe öncü firmaların katılımıyla 4 farklı vakadan oluşan vaka analizi yarışması, Workshoplar, Networking oturumları ve daha birçok etkinlik bulunacak.

Yarışmanın eleme süreci iki aşamalı olacak. İlk aşamada katılımcılara genel yetenek testi gönderilirken ikinci aşamada ise CV elemesi gerçekleştirilecektir. Her vaka sonucu kazanan takımın aldığı puanlar, gruptaki yarışmacıların bireysel olarak hanelerine işlenmekte. Yarışma genelinde hanesine en çok puan yazdıran yarışmacılar yüksek lisans bursu, staj gibi büyük ödüllerin sahibi olurken her vaka sonunda en yüksek puanı alan takımlar da sürpriz ödüllerin sahibi olacak.

Tamamen ücretsiz olan Case Yıldız’22’ye başvurmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için etkinliğin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.