Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen 17. International Supply Chain Camp, 22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenecek olan ve Türkiye’nin tek uluslararası tedarik zinciri kampını bu yıl da düzenleyecek.

Bu yıl 17 kez düzenlenecek olan International Supply Chain Camp, tedarik zincirlerini ve logistik alanını merak edenler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Geçtiğimiz yıl tamamı online olsa da bu yıl yüz yüze yapılacak olan etkinlikte hem ülkemizin hem de dünyanın en büyük markalarından temsilciler de bulunacak.

Etkinlik 22-23 Şubat tarihlerinde yapılacak

Etkinlik boynca pek çok seminer ve panelin yanı sıra, workshoplar, tedarik zinciri oyunları, kariyer fuarı ve firmalarla birebir iletişim imkanları da olacak. Bu yıl yapılacak olan Suplu Chain Camp’de yer alacak bazı firmalar ise şu şekilde;

KFC

Turkish Cargo

Yemeksepeti

Fevzigandur

Borusan

Unilever

Kordsa

Mondelez

Slimstock

Trendyol

Microsoft

Renault Group

Alibaba

FedEx

Eğer siz de tedarik zincirleri ve lojistik alanını merak ediyor ve bu alanda bir kariyer planlıyorsanız burada bulunan bağlantıyı kullanarak 22-23 Şubat tarihlerinde YTÜ Beşiktaş Kampüsü oditoryum salonunda yapılacak olan 17. International Supply Chain Camp’e kaydolabilirsiniz.