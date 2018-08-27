YTÜ İnternet Sitesi, Öğrencileri Eskort Sitesine Yönlendirdi

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde bugün görülmemiş bir olay yaşandı ve sitenin menülerinden birinde eskort sekmesine rastlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın resmi web sitesi olan 'ogi.yildiz.edu.tr' adresine bu sabah girenler şok bir görüntüyle karşı karşıya kaldılar. Öğrenci Ofisleri menüsünün altında ardarda iki eskort sekmesi mevcuttu.

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi Öğrenci Ofisleri menüsünün altında Darıca Escort ve Gebze Escort adında iki farklı sekme mevcut. Bu iki linke tıklayan öğrenciler, Kocaeli'de faaliyetlerini sürdüren eskort kadınların fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı farklı bir web sitesine yönlendirildiler.

Sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat boyunca öğrencilerin karşılaştığı bu manzara daha sonrasında düzeltildi. Konuyla ilgili ulaşılan Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimi, bunun bir siber saldırı olduğunu ve düzeltildiğini, gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti.