Yıldız Teknik Üniversitesi StarUp'22 Etkinliği 31 Mayıs'ta!

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ve yılın son etkinliği olacak olan StarUp'22 etkinliği bu yıl da eğlenceli aktivitelerle birlikte girişimcileri ve öğrencileri buluşturmaya hazırlanıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen StarsUp’22 etkinliği, üniversitenin bu yılki son etkinliği olmaya hazırlanıyor. Etkinlikle birlikte girişimciler ve öğrenciler bir araya gelerek konuşma fırsatı yakalayabilecekler.

Günümüz ve geleceğin dünyasını yeniden şekillendiren inovatif ve hızlı büyüme potansiyeli olan yeni nesil şirketler olan “Startup”lar ile girişimciliğe ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor.

StarUp’22, 31 Mayıs’ta Ortabahçe’de gerçekleşecek

Söyleşilerle bilgi alışverişi sağlanmasının yanı sıra, StarUp’22 etkinliğiyle birlikte çeşitli oyunlar, workshoplar, atölye ve girişim stantları gibi aktivitelere katılabileceksiniz. Tabii öğrencilerle birlikte sektörün önemli markaları da etkinliğe katılım sağlayacak.

Wish, Insider, Commencis, SNI Technology gibi markaların da yer alacağı etkinliğe buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Ortabahçe’de düzenlenecek olan etkinliğe katılım göstererek binlerce kişilik bir aktivitenin parçası olabilirsiniz.