Yıldızların Doğuşu, Başka Yıldızların da Oluşumunu Etkiliyor

Galaksiler arasındaki engin mesafelerde uzay tamamen boş değildir. Gazlar ve tozlar uzaya yayılır ve bu maddeler sonunda birleşip yıldızların ve galaksilerin oluşumunu tetikler.

Yeni bir çalışma, galaktik rüzgarların gaz ve toz maddelerini taşıyarak yeni galaksilerin oluşumunu nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Stratosferik Astronomi Rasathanesi'ndeki (SOFIA) araştırmacılar, kısa sürede yeni yıldızlar üretmesiyle ünlü olan M82 olarak da bilinen Puro Gökadası'nı inceledi.

Bu galaksideki yıldızlar, Samanyolu’ndaki yıldızlara oranla 10 kat daha hızlı bir şekilde oluşuyor. Bununla birlikte, M82 Gökadası özellikle güçlü galaktik rüzgârlara sahiptir. Bu özellikler galaksiyi, tozların ve gazların galaksiler arası alana nasıl taşındığını gözlemlemek için ideal bir alan yapıyor. Ayrıca güçlü rüzgarların sadece bu maddeleri değil, manyetik alanı da 2.000 ışık yılından fazla bir mesafeye kadar sürüklediği açığa çıkarıldı.

SOFIA ekibinde çalışan Enrique Lopez-Rodriguez “Bu araştırmanın amaçlarından biri de galaktik rüzgarın manyetik alanı verimli bir şekilde ne kadar sürükleyebileceğini incelemekti. Ancak manyetik alanın rüzgarla bu kadar geniş bir alanda sürüklenmesini beklemiyorduk” açıklamasında bulundu.

Bu bulgu, galaksilerin sadece gaz ve toz değil, rüzgarların manyetik bir alan taşımaları nedeniyle de oluşabileceğini göstermektedir ve aynı zamanda en eski galaksilerin evrenin başlangıcında nasıl oluştuğunu da anlamamızı sağlayabilir.

Minneapolis Üniversitesi’nden emekli profesör Terry Jones “Galaksiler arası manyetik alanları gözlemlemek, galaksilerin nasıl oluştuğunu ve evrildiğini anlamak için anahtar görevi görmektedir. Artık bu alanlar hakkında yeni bir bakış açımız var” açıklamasında bulundu.

Araştırmanın bulgularına buradan ulaşabilirsiniz.