Yıldızların Sesinden Etkileyici Bir müzik Oluşturuldu

Yıldızların Dünya’ya ulaşan sesinin nasıl olduğunu biliyor musunuz? Yıldızların frekanslarıyla hazırlanan bu müzik, yıldızların da aslında bir müzisyen olduğunu kanıtlayabilir.

Bir yıldızın nasıl ses çıkardığını hiç merak ettiniz mi? Devasa bir boyuta sahip yanan bir top olarak kabul edebileceğimiz yıldızlar, evrenimize her saniye çeşitli frekanslar yayıyor. Bir besteci ise yıldızlardan topladığı akustik frekansları toplayarak bu veriyi müziğe çevirdi.

80’ler ve 90’larda pek çok müzik grubunun müzik konusunda yardım aldığı ünlü besteci Brian Eno tarafından hazırlanan Starsound isimli müzik, yıldızların akustik frekanslarının birleştirilerek insan kulağının duyabileceği düzeye getirilmesiyle oluşturulmuş.

2005 yılında astrofizikçi Garik Israelian ve Queen grubunun efsanevi gitaristi Dr. Brian May tarafından hazırlanan infrasounds kütüphanesi, bilim ile müziği bir araya getirecek pek çok projeye de ilham verdi. Bu projelerin sonuncusu ise Starmus oldu.

Interstaller’ın müziklerinde de yıldızlardan ilham alındı

Starmus’un da ilham aldığı proje, öncesinde de pek çok müzisyenin ilham aldığı bir proje olarak dikkat çekiyor. Bunlar arasında Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer da yer alıyor. Zimmer, Interstaller için yaptığı müziklerde yıldızların sesinden ilham aldı.

Peki sizler yıldızlardan gelen seslerle oluşturulan Starsounds’dan hoşlandınız mı? Sizce evrenin yaşam ve yıkım enerjileri olan yıldızlar güzel müzikler de yapabiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.