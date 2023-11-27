2023'ün "Yılın Çevre Fotoğrafçısı Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Bu yıl beşinci defa düzenlenen "Yılın Çevre Fotoğrafçısı Ödülleri" sahiplerini buldu. Yarışmanın teması ise gezegenimizin yaşadığı sorunlar oldu.

Çevre konusundaki hassasiyetin artmasıyla birlikte düzenlenmeye başlanan Yılın Çevre Fotoğrafçısı Ödülleri, 2023 yılında beşinci kez düzenlendi. Yarışmanın bu yılki amacı, gezegenimizin karşı karşıya kaldığı çevre sorunları oldu. Bu durum fotoğraflara da yansırken, genellikle hava olayları fotoğrafların konusu oldu.

Yarışmayı kazanan fotoğraf:

Bu yıl yarışmaya katılan fotoğrafçıların önemli bir kısmının 21 yaşın altında olduğu dikkat çekti. Yarışmaya toplamda 159 ülkeden fotoğrafçılar katıldı. Yarışmanın kazananı ise "Siyah Asker Sinekleri Besiciliği" adlı fotoğrafıyla İtalyan fotoğrafçı Maurizio di Pietrosoldier oldu. Bu fotoğrafın çekildiği çalışma, alternatif besin kaynağı olarak sinekleri kullanmayı deneyen araştırmacıların yaptığı bir çalışma olarak açıklandı.

Ödül kazanan bir başka fotoğraf olan Shafiul Islam imzalı bufalo göçü fotoğrafı oldu. Fotoğrafta, kuraklığın vurduğu Bangladeş'te yiyecek bulabilmek için göç eden bir bufalo sürüsü göze yer alıyor.

Geleceğe adapte olmak kategorisinde ise ödülü, Batı Bengal'de bir benzin pompasının ışığına toplanmış termitlerle beslenen bir kuşun fotoğrafıyla Anirban Dutta evine götürmeyi başardı.

Bir Türk fotoğrafçı da kısa listeye girebildi

Yarışmada kısa listeye giren fotoğraflar arasında bir de Türk fotoğrafçının eseri yer aldı. F. Dilek Yurdakul'un "Hörmetçi'nin Atları" adlı eseri de kısa listede kendisine yer buldu.