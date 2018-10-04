Yılın Çevre Fotoğrafçısı Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Yılın Çevre Fotoğrafçısı’ yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. 89 ülkeden binlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmada Yılın Çevre Fotoğrafı ödülü İranlı Saeed Mohammadzadeh’e giderken yarışmaya Türkiye’den katılan Ümmü Kandilcioğlu da ‘Uygulamada Sürdürülebilirlik’ başlığı altında çektiği fotoğraf ile 5 kazanandan biri oldu.
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Yarışmaya katılan fotoğrafların büyük bir çoğunluğu insanoğlunun dünya üzerindeki yıkıcı etkisini gösterirken iklim değişikliğinin coğrafyayı nasıl etkilediğini göstermek de öne çıkan konseptlerden biri oldu. Yılın Çevre Fotoğrafı ödülünü kazanan Saeed Mohammadzadeh de ödülü, kuruyan Urmia Gölü’nde karaya oturmuş vaziyette olan terkedilmiş bir geminin ürkütücü görüntüsü ile kazanmayı başardı.
Yılın Çevre Fotoğrafçısı Yarışmasının Kazanan Fotoğrafları
End Floating - Saeed Mohammadzadeh - İran - Yılın Çevre Fotoğrafı Ödülü
Dryness - Chinmoy Biswas - Hindistan - İklim Değişikliği Ödülü
And life rises - Younes Khani Someeh Soflaei - İran - İnşa Edilmiş Çevre Ödülü
Bulrush - Ümmü Kandilcioğlu - Türkiye - Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü
Happiness on a rainy day - Fardin Oyan - Bangladeş - Genç Çevreci Ödülü