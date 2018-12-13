Geminid Göktaşı Yağmuru'na Hazır mısınız?

Çıplak gözle izlenebilen en muhteşem göktaşı yağmurlarından biri olan Geminid Göktaşı Yağmuru, bu akşam Dünya sakinleri tarafından izlenebilecek.

2018 yılının son ve en büyük göktaşı yağmuru olacak Geminid Göktaşı Yağmuru, 13 Aralık’ı 14 Aralık’a bağlayan gece (bu gece) gerçekleşecek. Uzay bilimciler tarafından en görülesi göktaşı yağmurlarından biri olarak gösterilen Geminid Göktaşı Yağmuru, gökyüzünün açık olduğu ve gece saatlerinde olan hemen her yerden görüntülenebilecek.

Peki Geminid Göktaşı Yağmuru nasıl gerçekleşiyor?

Güneş çevresindeki geniş yörüngesinde dönmekte olan 3200 Phaethon adlı bir kuyruklu yıldız, Güneş’in ısısı nedeni ile parçalanarak uzaya tonlarca kaya parçası bırakıyor. Dünya, 3200 Phaethon’un yörüngesinden geçtiği sırada da bu kaya parçaları atmosfere giriş yapıyor ve yanarak muhteşem bir görsel şölen yaşatıyorlar.

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google da Geminid Göktaşı Yağmuru’nu unutmadı ve bu muhteşem görsel şölen için yedi slayttan oluşan bir Doodle hazırladı. Göktaşı yağmurunun nasıl gerçekleştiğini gösteren Doodle’a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.