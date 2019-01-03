Fiyat ve özellikleri ile yılın en iddialı fiyat/performans telefonlarından biri olması beklenen Xiaomi Pocophone F2'nin tasarımı, Benjamin Geskin tarafından ortaya çıkarıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl göstermiş olduğu yükseliş ile dünyanın en çok satan dördüncü akıllı telefon markası haline gelmiş durumda. Xiaomi, birim sayısı olarak her geçen gün daha fazla akıllı telefon satıyor olsa da amiral gemisi segmentinde istediği başarıyı tam olarak yakalamış değil.

Özellikle Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda fiyat/performans telefonlarının premium telefonlardan daha fazla ilgi gördüğünü fark eden Xiaomi, geçtiğimiz yıl Pocophone F1’i piyasaya sürdü. Snapdragon 845 işlemci kullanan en ucuz akıllı telefon olan Pocophone F1, ~300 dolarlık fiyatı ile adeta rakipsizdi.

Yeni yıl ile birlikte Pocophone markasının ikinci modeli ile ilgili söylentiler de dolaşmaya başladı. İsabetli sızıntıları ile bilinen Benjamin Geskin, Pocophone F2’ye ait olduğu iddia edilen bir cihazın basın görsellerini paylaştı. Görseller, Xiaomi’nin su damlası çentikli bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor.

2018 yılında ekran/gövde oranı oldukça önemli bir konu haline gelmişti. Bu nedenle su damlası çentikli Pocophone F2, yüksek ekran gövde oranı ile fazlasıyla beğeni toplayacaktır. Ortaya çıkan Geekbench skorları cihazın Snapdragon 845 ile çalıştığını gösterse de cihazın piyasaya çıktığında Snapdragon 855’e sahip olması bekleniyor.