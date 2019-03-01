Hellboy filminin yeniden uyarlaması, eskisini hiç aratmayacak bir şekilde geliyor. Genel izleyiciye hitap eden ilk fragmanı geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan filmin, sansürsüz fragmanı da geldi.

Hellboy, henüz kendisini tanımayanları bile hayran bırakacak bir yapımla beyaz perdeye geri dönüyor. Marvel ve DC’nin ısıtıp ısıtıp önümüze sürdüğü süper kahraman filmlerinden sıkılanlar, fantastik ögeleri havada uçuştuğu bu hikayeye bayılacaklar.

Başrolde Stranger Things dizisiyle büyük çıkış yakalayan David Harbour’un olduğu yeni Hellboy filminde, Ölümcül Deney filmleriyle hafızalara kazınan Mila Jovovich de kötü karaktere hayat veriyor.

Filmin 18+ fragmanı ise şu şekilde:

12 Nisan’da vizyona girecek Hell Boy’u heyecanla bekliyoruz. Otoriteler, filmin şimdiden bir devam halkasını hak ettiğini söylemeye başladılar. Bakalım izleyicilerin tepkileri nasıl olacak.

Hellboy’un genel izleyiciye yönelik fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz: