Natural History Museum’un düzenlediği Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışmasının kazanan fotoğrafları sayesinde doğadan sıra dışı kareler dünyanın bir ucundan ekranlarımıza geldi.
Biz kendi medeniyetimizin içerisinde yalnızca belirli şeyleri görsek de dünyanın başka yerlerinde başka canlıların medeniyetleri hala egemenliğini sürdürmekte. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için Natural History Museum’un düzenlediği Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışması sonucunda doğanın içerisinden fotoğraflarla buluştuk.
Kazananlar 19 Ekim’de duyuruldu. Başlangıçta müzenin çatısında sergilenecek fotoğraflar bunun ardından Birleşik Krallık’tan başlayarak uluslararası bir yolculuğa çıkacak.
Kazanan fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz:
The Golden Couple – Marsel van Oosten
Hollanda
Hayvan Portresi, 2018 Büyük Ödül Kazananı
Signature Tree – Alejandro Prieto
Meksika
Vahşi Yaşam Fotomuhabir Ödülü: Hikâye
Hellbent – David Herasimtschuk
ABD
Davranış: Amfibiler ve Sürüngenler
Yeniden Canlandırılmış 10 Eğlenceli Fotoğraf Karesi
Bed of Seals – Cristobal Serrano
İspanya
Kendi çevresindeki hayvanlar
Kuhirwa Mourns Her Baby – Ricardo Núñez Montero
İspanya
Davranış: Memeliler
Lounging Leopard – Skye Meaker
Güney Afrika
Büyük Ödül Kazananı 2018, 15-17 yaş
Pipe Owls – Arshdeep Singh
Hindistan
Kazanan 2018, 10 yaş ve altı
Mud-rolling Mud-dauber – Georgina Steytler
Avustralya
Davranış: Omurgasızlar