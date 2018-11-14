Vahşi yaşamı en çıplak haliyle bizlere sunmayı amaçlayan yarışmanın kazananları belli oldu.

Natural History Museum’un düzenlediği Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışmasının kazanan fotoğrafları sayesinde doğadan sıra dışı kareler dünyanın bir ucundan ekranlarımıza geldi.

Biz kendi medeniyetimizin içerisinde yalnızca belirli şeyleri görsek de dünyanın başka yerlerinde başka canlıların medeniyetleri hala egemenliğini sürdürmekte. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için Natural History Museum’un düzenlediği Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışması sonucunda doğanın içerisinden fotoğraflarla buluştuk.

Kazananlar 19 Ekim’de duyuruldu. Başlangıçta müzenin çatısında sergilenecek fotoğraflar bunun ardından Birleşik Krallık’tan başlayarak uluslararası bir yolculuğa çıkacak.

Kazanan fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz:

The Golden Couple – Marsel van Oosten

Hollanda

Hayvan Portresi, 2018 Büyük Ödül Kazananı

Signature Tree – Alejandro Prieto

Meksika

Vahşi Yaşam Fotomuhabir Ödülü: Hikâye

Hellbent – David Herasimtschuk

ABD

Davranış: Amfibiler ve Sürüngenler

Bed of Seals – Cristobal Serrano

İspanya

Kendi çevresindeki hayvanlar

Kuhirwa Mourns Her Baby – Ricardo Núñez Montero

İspanya

Davranış: Memeliler

Lounging Leopard – Skye Meaker

Güney Afrika

Büyük Ödül Kazananı 2018, 15-17 yaş

Pipe Owls – Arshdeep Singh

Hindistan

Kazanan 2018, 10 yaş ve altı

Mud-rolling Mud-dauber – Georgina Steytler

Avustralya

Davranış: Omurgasızlar