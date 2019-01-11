US Darphanesi’nin Varlığını Reddettiği Para Müzayedeye Çıktı

ABD’de bir çocuğun yemek parasının üstü olarak aldığı paralardan birinin değerinin 1.7 milyon dolar olduğu belirlendi.

1947 yılında, 16 yaşındaki Massachusetts’li bir genç olan Don Lutes Jr, okul kantininden yemek yemek için birşeyler aldı. Kendisine para üstü olarak verilen penilerden bir tanesi bugün yüz binlerce dolar değerinde. Şu anda açık arttırmada olan bu peni, 120 bin doları geçmiş durumda. Bir önceki paranın satışı ise tam 1.7 milyon dolar karşılığında olmuştu.

İkinci Dünya Savaşı’nda bakır oldukça önemli bir madendi. Telefonlardan levhalara, bombalardan diğer savaş ekipmanlarına kadar hemen her yerde bakır görmek mümkündü. ABD Hazine Departmanı, o dönemde bakırdan tasarruf etmek için 1943 yılının madeni paralarınının çinko kaplı çelik levhalara basılmasına izin vermişti. “Steelies” adı verilen bu paralardan pek çok üretilmiş ve 1950’ler ve 1960’larda bol miktarda kullanılmıştı. Koleksiyoncular bu paraları o dönemde piyasadan toplayıp saklamaya başlamıştı. Daha sonra ise bakır penilerin söylentileri ortaya çıkmıştı. ABD Darphanesi bu paraları yanlışlıkla basmış ve daha sonra da üstünü örtmüştü.

Lutes Jr bu söylentileri duymuş ancak gerçek olmadığını düşünerek parayı kendi koleksiyonuna ayırmıştı. Yıllar boyunca pek çok teklife rağmen parayı satmayan adam, ABD Hazinesi ile temasa geçmişti ancak ona paranın “güvenilmez” olduğu ve o yılın bütün paralarının çinko kaplı çelikten yapıldığı söylenmişti.

Gerçek daha sonra ortaya çıktı. ABD Darphanesi, yaptığı açıklamada 1942 yılının sonunda makinelerde kalan bir miktar bakırın 1943’teki penilerde kullanıldığını açıkladı. Bu penilerden geriye Philedelphia’da 10-15 tane, San Fransisco’da 6 tane ve Denver’da da sadece 1 tane olduğu biliniyor.

Nümizmatik (para bilimi) koleksiyoncuları için karşı koyulamaz bir ilgi yaratan bu paraladan sadece birkaç tanesinin gerçek olduğu ortaya çıktı. Don Lutes Jr’ın sahip olduğu para da öyle.

Paranın sahibi olan adam geçtiğimiz eylül ayında hayata veda ettikten sonra bu para ortaya çıktı. Adamın koleksiyonundan çıkan paranın açık arttırmada kaç dolara satılacağı büyük merak konusu.