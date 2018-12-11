Samsung, Galaxy A8s ile Birlikte Kulaklık Girişine Veda Etti

Kulaklık girişini kaldırdığı için Apple ile defalarca dalga geçen Samsung, Galaxy A8s'te kulaklık girişini kaldırdı. Gelecek modeller için de haberler umut verici değil.

3.5mm kulaklık girişi, akıllı telefonlar için en çok tartışılan donanım bileşenlerinden biridir. Bazı üreticiler katı bir tutumla kulaklık girişinin cihazda muhakkak bulunması gerektiğini savunurken, bazı üreticiler ise daha iyi bir tasarım için kulaklık girişinin kaldırılmasının bir gereklilik olduğunu savunuyorlar.

Bu konuda tüketicilerin bakış açısının ise net olduğu söylenebilir. Neredeyse tüm akıllı telefon kullanıcıları cihazlarda bir 3.5mm kulaklık girişi olması gerektiğini, aksi takdirde bir dönüştürücü kullanmadan eski kulaklıkları kullanmanın mümkün olmadığını, ayrıca yine bir ek dönüştürücü almadan hem müzik dinleyip hem cihazı şarj etmenin mümkün olmadığını dile getiriyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, iPhone 7 piyasaya çıktığı günden bu yana kulaklık girişini kaldırdığı için Apple ile dalga geçiyor. iPhone 7’den bu yana pek çok üretici kulaklık girişini kaldırmayı tercih etmiş olsa da bu furyayı başlatan Apple olduğu için Samsung’un hedefi direkt olarak Cupertino merkezli şirket oluyor.

Samsung, 2017 yılında Galaxy Note7’yi tanıtırken Justin Denison seyircilere, ‘Galaxy Note7’nin başka ne ile geldiğiniz bilmek ister misiniz? Bu kulaklık girişi. Ben sadece söylüyorum.’ diyerek Apple’ı iyiden iyiye tiye almıştı. Ayrıca bu yılın başlarında yayınlanan ‘Ingenius’ reklam filminde de yine bu konuya değinilmişti.

Peki bugüne geldiğimizde ne oldu? Samsung, ön kamerası ekrana gömülü olan ilk akıllı telefonu Galaxy A8s’i resmi olarak tanıttı. Cihaz, ekrana gömülü ekran teknolojisi ile dikkat çekiyor olsa da çok önemli bir gelişme daha içeriyordu. Samsung, Galaxy A8s’te 3.5mm’lik kulaklık girişini kaldırmıştı.

Yukarıdaki makaleden de inceleyebileceğiniz gibi daha önce ortaya çıkan sızıntılar ve görseller, Samsung’un Galaxy S10 serisinde kulaklık girişini korumaya devam edeceğini gösteriyordu. Ancak bu durum fazla uzun sürmeyecek gibi duruyor. Zira yine söylentilere göre şirket, Galaxy Note10 ve sonraki amiral gemilerinde kulaklık girişine yer vermeyecek.

Kulaklık girişini kaldırdığı için Apple ile yıllarca dalga geçen Samsung’un eninde sonunda kulaklık girişini kaldırmış olması, kim olursa olsun hiçbir şirketin büyük konuşmaması gerektiğinin bir göstergesi. Bununla birlikte Samsung hayranlarının kulaklık girişi kaldırılan ilk amiral gemisine verecekleri tepki gerçek bir merak konusu.