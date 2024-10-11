Yıllarca break dans yapan bir adamın başında oluşan nadir görülen bu yaralanma, cerrahi müdahale gerektiren ilginç bir duruma yol açtı.

Bir adam, yıllarca süren break dans pratikleri sonucu "baş dönmesi deliği" olarak bilinen ve nadir görülen bir baş yaralanması yaşadı. Bu ilginç durum, uzmanlar tarafından "break dans şişliği" olarak adlandırılan yeni bir vaka olarak kayıtlara geçti.

30'lu yaşlarının başındaki bu kişi, 19 yıldır düzenli olarak başının üzerinde dönme hareketini yapıyordu. Haftada beş kez, her seferinde yaklaşık 1,5 saat antrenman yaparken, bu sürenin yaklaşık iki ila yedi dakikasını kafasının üstüne baskı uygulayarak geçiriyordu. Zamanla kafasının üstünde bir şişlik oluştu ve bu durum saç dökülmesi ile birlikte kendini gösterdi. Son beş yıl içinde bu şişlik büyüyerek daha da hassas hale geldi.

Cerrahi müdahale ile “break dans şişliği” ortadan kaldırıldı

Doktorlar, yapılan muayenelerde, şişliğin ciltle kafatası arasında sıkıştığını ve üzerindeki derinin kolayca hareket ettiğini gözlemlediler. Cerrahi müdahale sırasında, kafanın altındaki büyük doku parçası başarılı bir şekilde çıkarıldı ve kalınlaşmış kafatası bölgesi normal genişliğine geri döndürüldü. Hasta ise ameliyat sonrasında olumlu geri dönüşler aldığını, insanların kafasındaki şişliği fark etmediğini ve başının tamamen normal göründüğünü belirtti.

Yaşanan olay üzerine yapılan araştırmalar da baş üzerinde dönme hareketinin düzenli olarak yapılmasının kalıcı hasarlara neden olabileceğini gösteriyor. Haftada üç veya daha fazla kez bu hareketleri yapmak, bu riskleri artırıyor. Doktorlar ise bu tür yaralanmaların tıbbi literatürde yeni yer aldığını ve "baş dönmesi delikleri"nin dansçılar arasında ne kadar yaygın olduğunun ise belirsiz olduğunu ifade ettiler.