Bilimsel Açıklamasıyla: Yoda mı Daha Bilge Yoksa Spock mı?

Yıllardır "nerd" ve "geek" ortamlarda tartışılan konulardan birisi, Startrek'in yıldızı Spock’ın mı yoksa Star Wars'ın yıldızı Yoda’nın mı daha bilge olduğu konusuydu. Bilim insanları bu tartışmaları kapatmaya karar verdiler.

Bilgelik mücadelelerine hoş geldiniz! Bugünkü mücadelede mavi köşede sivri kulaklarıyla dikkat çeken yarı insan, yarı Vulkanlı Mr. Spock! Yeşil köşede ise “Yargılıyorsun beni boyumla, değil mi?” diyen, yeşil renkli ve daha da sivri kulaklı Yoda! Dövüş başlasın!

Star Wars evreninden tanıdığımız Yoda da Star Trek evreninden tanıdığımız Spock da kendi evrenlerinde bilgelik sembolleri olarak göz önündeler. Sık sık hangisinin daha bilge olduğu tartışma konusu oluyor. Bilimsel olarak konuyu ele aldığımızda ise işler ilginçleşiyor.

Round 1- Karmaşık Duyguları Anlayabilmek

Psikolog Igor Grossmann, Waterloo Universitesi’nden bir araştırmacı. Ekibiyle beraber yaptıkları çalışmada, “birden fazla duygunun eş zamanlı olarak etki ettiği durumlarda insanların bilgece karar verme yeteneklerinin nasıl etkilendiğini” inceledi. Bu amaçla 4 yılı aşan bir süreçte 3,678 katılımcı ile çalışmalar yürüttüler.

Emodiversity adı verilen bu konsepti araştırmak için Grossmann ve ekibi altı ayrı deney yaptı. Bu deneylerde duygu durumunun mantık sürecini nasıl etkilediği ortaya çıktı. Bu deneylerde kişisel travmalardan küresel jeopolitik olaylara kadar farklı konular üzerine yazılar yazması istenen katılımcıların bu yazıları, “bilgece akıl yürütme/wise reasoning” kıstasları açısından ele alınıyor.

Çalışmaların sonuçlarına göre, duyguları düzenlemek aşırı duyguları engelliyor ve daha bilgece akıl yürütmeyi sağlıyor. Duyguların farkına varıp dengelemek de yaşam tecrübelerine dair kritik bilgilerin kaynağı olabiliyor ve daha bilgece akıl yürütmeye katkı veriyor.

Makaleye göre, Starship Enterprise ilk subayı ve Jedi Düzeni’nin Büyük Ustası bilgelikleriyle tanınan karakterler. Bununla beraber Yoda hislerini yaşamın bir parçası olarak kabul edip öğrencilerine de aynısı tavsiye ediyor. Spock ise genel olarak duyguları görmezden gelme ve bastırma taraftarı.

Araştırma sonuçlarına göre, Spock’ın yöntemi gerçek bir aydınlanma sağlamazken, bilgece akıl yürütmenin “zengin ve dengeli duygusal yaşamdan da destek aldığı” açıklandı. Spock’un yöntem genel olarak destek görmezken, duyguların anlaşılmasının ve doğru değerlendirilmesinin de bilgece karar verme süreci açısından önemli olduğu ortaya çıktı.

Bu durumun sebebi olarak ise emoddiversity’nin -çeşitli hisve duygulara sahip olmanın- herhangi bir durum hakkında önemli bilgiler sağlayacağı, bu sayede de insanların ileride daha bilgi sahibi olarak karar vermesinin yolunu açacağı ortaya çıktı.

Yani Yoda’nın da diyeceği gibi: “Dikkat et ne öğrendiğine… kurtarabilir o şey seni.”

KAZANAN: YODA