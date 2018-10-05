Oyuncak incelemeleriyle büyük ilgi çeken 7 yaşındaki YouTuber Ryan'ın parasına para katacak yeni bir projesi var: Oyuncak olmak.

Dünyaca ünlü Toys R Us ile milyon dolarlık anlaşmaları bulunan ve Wallmart'ın satın alımı sonrasında bu anlaşmayı kendileriyle devam ettiren Ryan ToysReview, yine Wallmart ortaklığında kendi yüzünün oyuncak olacağı bir girişime imza atıyor.

Henüz 1. sınıfa giden Ryan, 3 senedir YouTube'da oyuncak incelemeleri yapıyor. Oyuncak sektörünün gidişatına yön verdiği söylenen Ryan'ın videoları çok basit bir matematikle ilerliyor: Oyuncaklar açılıyor, oynanıyor ve fikirler paylaşılıyor. Daha sonra da izleyicilere el sallanarak video sonlandırılıyor. Bunun Ryan ve ailesine yıllık getirisi ise 11 milyon dolar.

Geçtiğimiz aylardan beri Ryan's World Toys (Ryan'ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart, yakın bir süre içerisinde Ryan'ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek. Bu oyuncakların inceleneceği videolardan gelecek gelirler bir kenara; Ryan'ın bu anlaşmadan da milyon dolarlar kazanacağı belirtiliyor.

Ryan'ın ebeveynleri, çocuğun okul hayatının ve sosyal gelişiminin kötü etkilendiği görüşlerine hiç katılmıyor. Ryan'ın haftada sadece 90 dakikasını video çekmeye ayırdığını belirten aile; bunun dışında gayet mutlu ve sorunsuz bir hayatı olduğunu savunuyor. Ryan'ın YouTube kanalını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.