Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan 'Sinema Kanunu' Açıklaması

TBMM'den geçen yasa sonrasında sinema dünyasında durulan sular sonrası, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi yapıldı.

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösteriminde, Yılmaz Erdoğan ve film yapımcısı arkadaşları ortak bir açıklama yaptı. Erdoğan, yasal değişikliği önümüzdeki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bulduğunu belirtti.

Yılmaz Erdoğan'ın Açıklamaları

"Türk sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bir yasal değişiklik bu. Filmde rol alan bütün oyuncular olağanüstü bir performans sergiledi, filmden çok memnunum."

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"Neticede kapalı devre, kağıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz. Seyircimizi ya güldürüyoruz ya hüzünlendiriyoruz, bir meramımızı anlatıyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah bu yıl çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor. Şimdi çok güzel bir film izledik, vallahi helal olsun. Herkes işini çok güzel yapmış. Seyircimizi salonlara bekliyoruz. Halbuki biz çok kalabalığız. Türkiye'de sinema üreten çok insan var, izleyen de çok insan da var. Dolayısıyla buna aracılık edenlerin şöyle bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Kara Komik Filmler'i muhtemelen Ekim ayında vizyona sokacağız."

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"Gerçekten çok önemli bir yasa çıktı. Sağ olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Buradaki insanların yaptığı filmler hepimizin filmleri. Şirketler, yapımlar, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor herkes bireysel olarak. İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız."

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"Bu kadar güzel insanla yaklaşık 2 aydır yan yanayız. İstediğimize ulaştık. Bence bu akşam konuşacağımız tek konu Organize İşler'in başarısı. Çok güzel bir film, hepimiz çok eğlendik."

Son olarak Sazan Sarmalı'nın yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'a mikrofon uzatıldı. Tatlıtuğ şunları söyledi: "Benim için çok yeni tecrübe oldu. Tabii heyecanlandım film süreci içerisinde. Sağ olsun Yılmaz ağabeyle çok oturduk, konuştuk, kafa yorduk. Önce yönetmen olarak Yılmaz ağabeye sonra senarist Yılmaz Erdoğan'a ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum."