  • Boykot İçin Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan Açıklama

Yılmaz Erdoğan'ın Boykotu İçin Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan Açıklama Geldi

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Yılmaz Erdoğan'ın "Olay sinemayı bitirme noktasına geldi." açıklamasından sonra Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan da olay hakkında bazı yorumlar geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi öncesinde Mars Group ile yaşadığı gerilim diğer komedyenlere de sıçradı. Dün itibarı ile Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın da Erdoğan'ın boykotuna destek verdiği yönündeki haberler sonrasında iki komedyenden de açıklamalar geldi.

Cem Yılmaz, oldukça ince tweetler göndererek Erdoğan'a desteğini dile getirdi. Muhtemelen yaşanan bilet geliri dağılımı krizi çözülmezse Cem Yılmaz'ın filmi de vizyona girmeyecek. 

Şahan Gökbakar ise biraz daha politik ve ılımlı bir açıklamayla ucu açık mesajlar verdi.

İşte Cem Yılmaz'ın konuyla ilgili tepkileri:

Şahan Gökbakar'ın açıklaması:
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Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/boykot-iddiasina-cem-yilmaz-ve-sahan-gokbakardan-aciklama,WibuwQ7OvEeLyt4EJ02LWw/mK9jAO8KGEuC9CrQ1NB6Vw
Etiketler: cem yılmaz, şahan gökbakar, yılmaz erdoğan
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