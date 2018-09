Dini bir gelenek olup popüler kültürün her yıl sinema uyarlamalarıyla karşımıza çıkan Halloween serisinin son filminden fragman geldi. Her zamanki gibi maskeli vahşi bir ser katil, kaçışan kurbanlar ve tahmin etmenizin zor olmayacağı kolaylıkta kurtulan insanlar olacak.

Kanlı ve dehşete düşüren korku-gerilim türü şiddet filmlerinin yapımcısı Blumhouse Productions, bu sene Universal Stüdyoları ile el şıkışıp yeni bir Halloween projesine imza attı. ABD ve Avrupa’da çoğu insan bu seriye ait ya da benzer olan yeni bir filmi izleyemeyince, yeni yıla girdiklerinin farkına varamıyor olabilirler.

Filmin klişelerle dolu hikayesinden bahsedelim. Laurie Strode, 40 yıl önceki Cadılar Bayramı gecesinde öldürülür. Cinayeti işleyen kişi maskeli katil Michael Myers’in ta kendisidir. Hikayenin önceki Halloween filmleriyle bağlantılı olması için birilerinin kızı, oğlu veya torunu başrole geçer. Sonra tahmin edin n’olur? 40 yıla rağmen hala aynı maskeyi giyerek dolaşan Myers geri dönüp Strode ailesi üyelerinin peşine düşer.

Aslında Halloween serisi, özenti yapımlarının dışında 1978 yılından bu yana 4 filme sahip. Bu filmler o kadar sevildi ki benzerlerinin sayısı orijinal seriyi 5’e katladı. Yine de filmin yaratıcı baş danışmanı Get Out, Split ve The Purge gibi korku filmleriyle adını duyuran Jason Blum olunca işin rengi biraz değişebilir. (En fazla psikolojik gerilim unsurlarıyla karşılaşırız.)

19 Ekim’de vizyona girece Halloween filminin +18 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: