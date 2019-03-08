Bir süre önce belki de en çok beklenen otomobili Model 3’ü piyasaya süren Tesla, satış rekorları kıracak. Tüm bunlara rağmen tavrıyla ABD’nin resmi kurumlarını fena şekilde rahatsız eden Elon Musk, Tesla’daki CEO’luk görevinden alınabilir.

ABD’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Tesla’nın kurucu CEO’su Elon Musk’ın arası ciddi derecede açık. Geçtiğimiz yıldan bu yana attığı tweetlerle Tesla’nın yatırımcı ilişkilerini tehlikeye sokan, şirketin ortaklarından bile rest yiyen Musk yine birilerini rahatsız etti.

Musk, geçtiğimiz yılki karmaşanın ardından Tesla’nın yönetim kurulu başkanlığından alındı ve sadece CEO’luk görevine devam ediyordu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamaların ardından SEC ile arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği söylenen Musk’ın başı yine SEC ile belaya girdi.

2018’in Eylül ayında yönetim kurulundan uzaklaştırılan Musk, aynı dönem yatırımcı ilişkilerini zedeleyecek bilgileri kamuoyuyla paylaştığı şirketinin 20 milyon dolar ceza yemesine neden olmuştu. Eylül ayında SEC ile anlaşmaya varan Musk, Tesla hakkında kamuoyuna yatırımcı ilişkilerini tehlikeye düşerecek bilgi vermemeyi kabul etmişti.

Geçtiğimiz hafta satışa sunulan Model 3’ün bir halk arabası olarak yaygın şekilde satılacağı için Tesla hisselerini uçuşa geçirmesi bekleniyor. Bu nedenle Musk’ın Model 3 üretimi hakkındaki her açıklaması büyük önem taşıyor. Twitter üzerinden Model 3’ün üretim tahminleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Musk, SEC ile Eylül ayında yaptığı anlaşmayı da ihlal etmiş oldu. Zira beklenen üretim miktarını kamuoyuna duyurmak, şirkete yapılan yatırım miktarını doğrudan etkileyen bir durumdu.

SEC’in eski avukatlarından ve CNBC’nin ekonomi danışmanlarından olan Elliot Lutzker, bu gelişmenin Musk’ı ciddi derecede tehdit ettiğini öne sürüyor. Lutzker’a öre Musk her an çok ciddi bir para cezasına çarptırılabilir, Tesla başındaki CEO görevi askıya alınabilir.

Elon Musk’ın Tesla yönetiminde kalmak istiyorsa gereken açıklamayı yapması için 11 Mart 2019’a kadar vakti var. Aksi takdirde, yakın zamanda Rusların uzay teknolojilerine göz kırpan Elon Musk’ın ABD’deki şirketlerinden birisinden uzaklaştırılması söz konusu olacak.