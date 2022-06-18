Türkiye'de milyonlarca insanın beklediği YKS 2022'nin ilk oturumu TYT (Temel Yeterlilik Testi) bugün gerçekleşti. Adaylar, sınavın ardından sosyal medya üzerinden düşüncelerini paylaştı.

Türkiye’de birçok insanın heyecanla beklediği üniversite sınavı YKS için büyük gün geldi çattı. Tüm ülkeden milyonlarca aday, sınavın ilk oturumu olan TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) ter döktü ve hayallerindeki üniversitelere girmek için ilk adımı attı.

ÖSYM tarafından daha önce yapılan açıklamalarda YKS 2022’ye 3 milyon 243 bin 425 kişinin başvurduğu ve rekor kırıldığı aktarılmıştı. 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 20 Temel Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan bugünkü sınav için adaylara 165 dakikalık süre tanındı.

Adaylar sınav konusunda ikiye ayrıldı

Tahmin edebileceğiniz gibi milyonlarca insanı ilgilendiren sınav, sosyal medyada gündem oldu. Her sene olduğu gibi bu sınavın ardından da birçok öğrenci sınavın nasıl geçtiği ve soruların zorluğu gibi konularda düşüncelerini paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan gönderilerde adayların TYT ile ilgili farklı düşüncelere sahip olduğu görüldü. Çoğunluk önceki yıllara göre daha kolay olduğunu belirtse de sınavın zor olduğunu söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Sınavın zorluğuna vurgu yapan kişiler, özellikle Türkçe sorularına dikkat çekti. Biz de sınava sosyal medyadan gelen tepkilerin bazılarını sizler için derledik. Siz de sınava girdiyseniz düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

İşte sınava gelen tepkiler