Geçtiğimiz aylarda benzer bir uygulamayla kullanıcıları sinirlendiren Microsoft, bir kez daha hoş olmayan agresif bir tutum sergilemeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda Microsoft, Insider programına dahil olan Windows 10 kullanıcılarına Microsoft Edge dayatmasında bulunarak kullanıcıları çıldırtmıştı. Firefox veya Chrome kurmaya çalıştığınızda, "Zaten en iyi tarayıcıyı kullanıyorsunuz." şeklinde garip bir pop-up sunan Microsoft, bu tavrından bir süre sonra vazgeçmişti.

Yeni gelen Insider güncellemeleri ile Microsoft, Edge'i kullanıcıların önüne sunmanın daha sinsi bir yolunu bulmuşa benziyor. Firefox kurulu bir bilgisayarda, Başlat menüsünde 'Firefox' şeklinde arama yaparsanız, tam da yukarıdaki görselde olduğu gibi karşınıza Microsoft Edge çıkıyor.

Windows 10 19H1 sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkan bu tablo yine hoş olmayan sonuçlar doğuracaktır. Sosyal medyada tepkiler şimdiden başladı. Microsoft'un kısa bir süre sonra özür dileyip bunun bir test özelliği olduğunu söylemesi yakındır. Microsoft gibi dev bir firmanın bu tür bir politikayla, Edge'i kullanıcılara sevdiremeyeceğini anlayamaması bize çok ama çok ilginç geliyor.