Yok Artık: The Walking Dead, 10 Yıl Daha Devam Edecek

2003'ten beri çizgi roman serisiyle, 2010'dan beri de dizisiyle aramızda olan The Walking Dead için AMC'nin planı açık: En az 10 yıl daha The Walking Dead göreceğiz.

Toplamda 8 sezon ve 115 bölümdür aramızda olan ve gelecek sezonun sonunda başrol oyuncusunun dahi ayrılacağı The Walking Dead için AMC'nin herhangi bir ayrılık planı yok. Dizinin gidişatından memnun olduklarını belirten AMC cephesi, dizinin en az 10 sene daha aramızda olacağını belirtti.

AMC'nin başkanı ve CEO'su konumundaki Josh Sapan, geçtiğimiz günlerde yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda The Walking Dead'in şirketin geleceği için önemli bir yer tuttuğu ve 10 yıllık süreçte yüzlerce milyon dolarlık bir gelir beklediklerini belirtti.

9. sezonuyla 19 milyon ortalama izleyiciye erişen The Walking Dead, 8 sezon toplamında ise ortalama 11 milyon izleyiciye oynamıştı. Her ne kadar izlenme oranlarında ciddi bir düşüş göze çarpsa da AMC hayranları, dizinin 'kabak tadı verdiği' görüşüne katılmıyor gibiler. Buna karşın sinema ve dizi sektöründe bildiğimiz tek bir şey var: Hiçbir yapım, şirkete zarar ettirmesine rağmen bulunduğu yerde kalamaz. Bakalım The Walking Dead'in gelecekteki kaderi ne olacak.