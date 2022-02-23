YÖK Başkanı'ndan Baraj Puanı Tartışmaları Hakkında Açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteye giriş sınavında baraj puanının kaldırılmasının ardından başlayan tartışmalarda bazı eleştirilere yanıt verdi. Özvar, 'kontenjanlar doldurulacak' eleştirisini doğrulayan bir açıklamada bulunarak '0'a yakın puan alanlar üniversiteli olacak' iddialarını da cevapladı.

18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılacak üniversite sınavlarına az bir zaman kalmışken YÖK, sürpriz ve tepki çeken bir karar almıştı. Bu karar, daha önce 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanlarının kaldırılması yönündeydi. Karar, Türkiye’de tepkiyle karşılanırken bugün YÖK Başkanı Erol Özvar’dan eleştirilere yanıt geldi.

Öğrencilerin yalnızca iki soruyu doğru cevaplayıp üniversite öğrencisi olmasının önünü açabilecek olan bu yeni sistem hakkında konuşan Özvar, yeni sistemde sınavı eleme usulünden çıkarıp puan üstünlüğüne dayalı bir başarı sıralaması sınavı haline getirdiklerini söyledi. Özvar, üniversitelerdeki kontenjan artış hızının yükseköğretim sınavına giren öğrenci sayısının artış hızından daha yüksek seyrettiğini de açıkladı.

'Sıfıra yakın puan alanlar üniversiteye girecek' eleştirilerine ilişkin açıklama

Önceki sistemde 150 puanın altında kalan adayların herhangi bir kontenjana başvuramadığını hatırlatan Özvar, yeni sistemle puanı hesaplanabilen her adayın programlara başvurabileceğini belirtti. Özvar, puanı sıfıra yakın olan öğrencilerin üniversiteye gireceği iddiasına şu şekilde cevap verdi:

“Sınava giren bütün öğrenciler bizim evlatlarımız. Bir sınav dolayısıyla öğrenciler üzerinden işte 'Kriminaller, şehir bilmem neleri üniversitelere dolacak.' ifadesini kesinlikle reddediyorum. Öğrencilerimize asla böyle bir şey yakıştırılmasını doğru bulmuyorum. Programa girecek olan öğrenciler ancak puanı ve sıralaması o kontenjana yetiyorsa kazanacaklar.

Bu barajlar puan olarak kalkmakla beraber belirli alanlarda daha önceki senelerde bizim kabul ettiğimiz sıralamalar devam etmektedir. Yani tıp fakültesine, hukuk fakültesine girmek için bunlar değişmiyor.”