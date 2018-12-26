Alkollü Halde Drift Yapan Sürücüye Görülmemiş Ceza

Yeni dönemde oldukça caydırıcı hale getirilmesi beklenen trafik cezalarından biri, Eskişehir'de drift yapan sürücüye kesildi.

Geçtiğimiz aylardan beri özellikle trafikte kendisini ve diğer sürücüleri tehlikeye sokacak davranışlarda bulunan sürücülere ciddi trafik cezaları kesilmeye başlandı. Drift yapan sürücülere kesilen ağır ceza haberlerinden biri de Eskişehir'den geldi.

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi - Atatürk Bulvarı mevkinde, bir otomobilin drift yaptığı ihbarları üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti. Yakalanan sürücünün 0.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün 4. kez alkollü araç kullandığı belirlendiği için 2 bin 18 TL, ehliyeti alınmış olmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği için 2 bin 18 TL, drift yapmaktan 5 bin 10 TL ceza kesildi. Sürücünün toplamda 9 bin 46 TL idari para cezası ödemesi gerekecek.

Bununla birlikte sürünün ehliyetine, daha önce görülmemiş süre boyunca el koyuldu. Aracı 60 gün boyunca trafikten men edilen sürücü, 2031 yılına kadar ehliyetini geri alamayacak.