YÖK, Merakla Beklenen Dijital Sınav Kararını Açıkladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesinin ardından sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağı konusu gündeme gelmişti. YÖK, bu konuda bir açıklama yaptı.

Koronavirüs salgını sonrasında eğitimin uzaktan gerçekleştirilmesi kararı alınmış ve eğitim, internet ve televizyon gibi ortamlar üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Üniversitelerdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri de bu önleme göre düzenlenmişti.

Vize ve final dönemlerinin başlamasıyla birlikte pek çok kişi sınavların nasıl yapılacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili en üst mercii olan Yükseköğretim Kurulu​ (YÖK) sınav kararını açıkladı. Karara göre sınavlar dijital olarak gerçekleştirilecek.

'Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir'

YÖK’ün yaptığı açıklamada, "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesi yer aldı. YÖK tarafından alınan karara göre dönem sonu sınavları dijital olarak yapılacak ya da bunların yerine ödev/proje verilecek.

Açıklamada vize sınavları konusu da açıklığa kavuşturuldu. YÖK, "Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Karar, Sağlık Bakanlığı’nın yazısına dayandırıldı:

YÖK, kararın gerekçesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e hitaben yazılan 11 Mayıs 2020 tarihli yazıyı gösterdi. Sağlık Bakanlığı, yazıda şu ifadeleri kullanmıştı: "Şehirler arası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir."

"2019/2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu'nun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevrimiçi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir."

YÖK değerlendirmesi sonucunda sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesi kararı alındı. Ödevler, dijital sınavlar ve projeler ile öğrencilerin başarısı değerlendirilecek.