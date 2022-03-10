YÖK'ten Ukrayna'dan Gelen Türk Öğrencilere Yönelik Açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçtiğimiz saatlerde paylaştığı açıklamada Ukrayna'dan gelen Türk öğrenciler için önemli bir duyuru paylaştı. YÖK, öğrencilerin eğitimlerini Türkiye'de sürdürebileceklerini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Ukrayna’da bulunan pek çok Türk vatandaşı zor duruma düştü. Savaşın ilk günlerinden bu yana vatandaşlarımızı kurtarma çabaları gösteren Dışişleri Bakanlığı, şu anda kadar binlerce Türk vatandaşın Türkiye’ye getirildiğini açıklarken, Ukrayna’da eğitim için bulunanların öğrencilerin akıbetleri şu ana kadar belirlenmemişti.

Bugünse Ukrayna’dan Türkiye’ye dönüş yapan üniversite öğrencilerine yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önemli bir karar açıklandı. YÖK, paylaştığı yazılı açıklamada Ukrayna'daki öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Savaştan kaçan öğrenciler, eğitimlerine Türkiye'de devam edebilecek

YÖK, Ukrayna’ya giden öğrencilerden ülkedeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylığın sağlanacağını paylaştı. YÖK’ün bu şartı karşılamayan öğrencilere dair de bilgi sunduğu açıklaması şu şekildeydi:

“Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise, 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bu kapsamda Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öğrencilerin, özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru bağlantı adresi: https://ukraynabilgiformu.yok.gov.tr/”