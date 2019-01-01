14 Ocak 2019’da resmi tanıtımı yapılacak olan Toyota Supra için son bir kısa tanıtım videosu yayınlandı.

2019 yılının gelişi ile birlikte yeni otomobiller de yollarda boy göstermeye hazırlanıyor. Toyota Supra da bu yılki modelini yakında açıklayacak.

14 Ocak’ta açıklanacak olan yeni Toyota Supra için bir tanıtım filmi daha yayınlandı. Videoda aracı görüyoruz görmesine ama bunun için videoyu oldukça dikkatli gözlerle izlemek gerekiyor. Siyah beyaz, gece vakti birkaç yüz metre yükseklikten çekilmiş videodan elde edilebilecek çok fazla bilgi yok.

Toyota’nın yaptığı video açıklamasına göre “Fuji Dağı’nın eteğindeki pistte yankı yapan motor sesini” duyduğumuz kısa tanıtımdan elde edilen en net bilgi ise pistin meşhur fuji Pisti olduğu.

Sızan görsellere göre yeni aracın tasarımında Toyota ekibi FT-1 ve FT-HS’nin özelliklerini birleştirmiş. Aracın ön tarafı uzun tutulurken arka kısmı kısa olacak şekilde bir tasarım yapılmış. Toyota, iki kapılı ve modern bir spor araba üretmeyi başarmış gibi gözüküyor.

Kaputun altında ise BMW destekli 3.0 litrelik turboşarjlı, sıralı 6 pistonlu yeni Z4 motoru yer alıyor. Ayrıca 2.0 litrelik, 4 silindirli bir motor seçeneği de aracın ürün gamında yer alacak. Avrupa için üretilen bir başka 2 litre hacimli motor ise daha da az güç üretecek.

Aracın daha sert bir varyantı hali hazırda tartışılıyor ve üstü açılabilen bir versiyonu elbet gelecektir. Üç farklı Supra versiyonunun piyasaya girmesiyle beraber şirket de insanların Supra’dan ne beklediğini daha iyi analiz ederek, daha kuvvetli araçlar üretecektir.