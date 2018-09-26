Yolları Gözlenen eSIM Özelliği, iOS 12.1 İle Geliyor

iPhone Xs ve Xs Max kullanıcıları iki adet hattı tek telefonda kullanabilecekler.

Apple’ın iOS 12.1 beta sürümü eSIM (gömülü sim) desteğini getiriyor. Dijital SIM olarak da bilinen konsept, fiziksel bir kart kullanmadan telefonunuzda hücresel özeliklerini kullanmanıza imkan sağlıyor. iPhone Xs, Xs Max ve XR nano-sim ile birlikte eSIM özelliğini de getiriyor, bu sayede kullanıcılar dual sim özelliğini kullanabilecekler.

iPhone Xs ve Xs Max çıktığında bu özellikle birlikte gelmedi ancak 12.1 güncellemesi ile bu özellik de eklenecek gibi duruyor.

eSIM özelliğini kullanmak için cihazınızda şu işlemleri uygulamanız gerekiyor:

Ayarlar’ı açın Hücresel’e gidin Hücresel Plan Ekle’yi seçin

Dual-SIM özelliği, iş hattı – kişisel hat gibi iki hücresel planı bir arada kullanan kişiler için çok yararlı bir uygulama olacak. Apple’ın sitesinde belirttiğine göre kullanılan iki numara da arama alabilecek ancak iPhone tek seferde yalnızca bir hücresel veri kullanabilecek. iPhone Xs ve iPhone Xs Max sahipleri eSIM desteğini iOS 12.1 güncellemesi çıktıktan sonra kullanabilecek. Ancak bu özelliği kullanmak için operatörünüzün bu uygulamaya geçmiş olması gerekiyor.