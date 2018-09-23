Yolları Güneş Enerjisi Paneli İle Doldurmak Mantıklı mı?

Dört yıl önce bir kampanya, dünyaya iklim değişikliğiyle mücadele sözü verdi. Dünyadaki yolların asfaltlarını güneş panelleri ile kaplayıp hem ekonomiye yardımcı olacak hem de enerji ihtiyacını karşılayacaktı. Bu cesur fikir o zamandan beri bazı testlere tabi tutuldu. Ön çalışmaların ilk sonuçları kısa bir süre önce ortaya çıktı ve biraz bunaltıcı oldular.

Yolun üstünde duran bir güneş paneli birtakım dezavantajlara sahiptir. Panel optimum eğim açısında olmadığı için daha az güç üretecek ve kararmaya daha meyilli olacak. Panelin sadece %5 kararması bile güç tüketimini %50'ye kadar düşürebildiği için bu çok ciddi bir problem.

Paneller ayrıca zaman içerisinde toz, kir ve toprakla kaplanacak; trafiğin ve arabaların yükünü de zarar görmeden çekebilmesi için normalde kullanılan camlardan daha kalın malzemelere ihtiyac duyulacak. Bütün bu sayılanlar panelin emdiği şık miktarını azaltacak.

Hava sirkülasyonundan da faydalanamayan Güneş panelleri, doğal olarak çatıya kurulmuş bir panelden daha fazla ısınacaktır. Optimum sıcaklığın üstündeki her 1° C için enerji verimliliğinin %0.5'ini kaybedeceğinizi unutmayın.

Sonuç olarak, solar panellerle kaplanmış bir yolun çatıya kurulmuş panellerle kıyaslayınca çok fazla performans kaybı yaşadığı aşikar. Peki, bu kayıp fiyat/performans oranını nasıl etkiliyor?

Yol Üzerinde Denenen Sonuçlar

Kurulacak ilk güneş yollarından biri Fransa'nın Tourouvre-au-Perche bölgesinde. Bu bölge, 420 kW'lık maksimum güç output'una sahipken 2.800 m²'yi kaplıyor ve kurulum maliyeti 5 milyon euro kadar. Bu, kilowatt başına kurulum maliyetini yaklaşık 12 bin euro'ya getiriyor.

Yolun günde 800 kilowattsaat (kWh / gün) üretmesi beklenirken yakın zamanda yayımlanan bazı veriler 409 kWh/gün veya 150.000 kWh/yıl'a yaklaşan bir verimi göstermekte. Bunun nasıl bir değer olduğunu anlatmak için bir kıyas yaparsak daha iyi olacaktır: Ortalama bir İngiltere evinde bir günde yaklaşık 10 kWh'lik bir enerji kullanılır. Yani yolun kapasite faktörü (ortalama güç çıkışının maksimum potansiyel güç çıkışına bölümü) sadece %4 olarak karşımıza çıkıyor.

Başka bir kıyas yapacak olursak, Bordeux yakınlarında bulunan Cestas Güneş Enerjisi Santrali, Güneş'e bakan doğru açıyla yerleştirilmiş panellere sahip olduğundan 300.000 kWh'lik enerji üretirken kapasite faktörü %14. Kilowatt başına 360 euro maliyetindeki bu santral, güneş yolundan üç kat daha fazla enerji üretirken bunu onda biri maliyet ile gerçekleştiriyor.

Yolların Uzunluğu

Yolların kapladığı alan aslında sandığımız kadar büyük değil. Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre Birleşik Krallık'taki tüm yolları ele aldığımızda elimize 2 milyar metrekarelik bir alan geçiyor. Bu da 2 milyar metrekarelik güneş paneli anlamına gelebilir.

2 milyar metrekare ilk bakışta göze çok görünebilir ancak Birleşik Krallık'ın kentsel alanlarındaki evlerin kapladığı alanın 17.6 milyar metrekare olduğunu öğrenince bu sayının çok da büyük olmadığı anlaşılıyor. Yani çatıların sadece ufak bir kısmını dahi Güneş panelleri ile kaplamak, kullanılabilir yolların tamamını kaplamaktan daha fazla enerji üretecektir. Yanında getireceği ısınma probleminin ortadan kalkması gibi pozitif etkileri ise saymaya gerek duymuyoruz.

Binaenaleyh, yolların solar panellerle kaplanması aslında hiç de mantıklı değil. Ancak kim bilir, belki de bir yerlerde göstermelik de olsa bulunmaya devam ederler.